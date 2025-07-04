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04 июля 2025 в 19:05

Отец спас жизнь сыну в зоне спецоперации

Житель Башкортостана рассказал, как спас сына на СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Башкортостана и его сын, военнослужащие с позывными Инзер и Шеф, рассказали KP.RU, как спасли друг другу жизни в зоне спецоперации. Шеф отправился в зону СВО еще в 2022 году в рамках мобилизации, позже к нему присоединился отец.

Сообщается, что младший боец получил свой позывной благодаря тому, что в 2020 году, после возвращения из армии, устроился работать в ресторан шеф-поваром. Осенью 2022-го ему пришла повестка, а отцу — нет.

Я не мог позволить себе сидеть дома, пока мой сын защищает страну, поэтому вскоре подписал контракт и поехал к нему, — поведал Инзер.

В июле 2024 года Шеф и Инзер находились вблизи Угледара. Им было поручено зачистить лесополосы и продвинуться вперед. Боевую задачу они выполняли отдельно друг от друга.

Отец, рискуя жизнью, отправился спасать сына, который подорвался на мине во время возвращения с задания и потерял ступню. С группой добровольцев он преодолел открытое поле, используя радиоэлектронные установки для защиты от дронов ВСУ. Несмотря на трудности, он успешно добрался до цели и доставил Шефа до медицинского пункта.

По словам Инзера, идти было трудно. ВСУ перехватывали разговоры, поэтому группа говорила на башкирском языке.

Особенно запомнилось, как меня подбадривал и смешил сын. Например, когда я нес его на спине, говорил: «Папа, а ты помнишь, как в детстве катал меня на спине?» — признался военный.

Сейчас молодой боец восстанавливается, а старший продолжает служить. Инзер получил медаль «Отец солдата».

Ранее медицинская сестра с позывным Феникс рассказала, что военнослужащий группировки «Днепр» выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею. Она подчеркнула, что порой выживают солдаты со смертельными на первый взгляд ранами.

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