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04 июля 2025 в 19:00

Что означает День Ашура в исламе: смысл и традиции памятной даты

Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мужчина заправляет факелы керосином перед траурной процессией шиитов перед Ашурой, 10-м днем ​​мусульманского священного месяца Мухаррам Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мужчина заправляет факелы керосином перед траурной процессией шиитов перед Ашурой, 10-м днем ​​мусульманского священного месяца Мухаррам Фото: Ameer Al-Mohammedaw/dpa/Global Look Press

День Ашура — священная дата для всех, кто исповедует ислам. В этом году памятный день приходится на 5 июля. Понимание смысла Дня Ашура невозможно без обращения к его историческим корням. В новом материале NEWS.ru узнаем смысл и традиции этой памятной даты.

День Ашура в исламе: значение священного дня для суннитов и шиитов

День Ашура наполнен минутами размышлений для всех, кто исповедует ислам. Однако разные представители одной религиозной конфессии относятся к священной дате по-своему. Прежде чем перейти к отличиям, немного познакомимся с направлениями ислама. Нас будут интересовать сунниты и шииты.

Суннитами называют ту часть верующих, кто почитает Сунну. Сунна — свод традиций и обычаев исламского пророка Мухаммеда, которые служат образцом для мусульман. По преданию, этот набор правил соблюдали и передавали следующим поколениям все мусульмане со времен пророка Мухаммеда. Также сунниты следуют учению, описанному в Коране.

Для шиитов же важны не только Коран и Сунна, но и учения имамов, считающихся носителями божественного знания. Имамами принято называть духовных руководителей общины, ее религиозных лидеров.

Эти различия повлияли не только на теологию, но и на обряды, праздники и подход к духовной жизни. Несмотря на догматические расхождения, оба направления ислама верят в одного Создателя, признают пророка Мухаммеда и следуют Корану как священному писанию.

Вернемся к теме. Для суннитов День Ашура воспринимается скорее как праздник. Этот календарный день посвящен осушению прохода через Красное море Моисеем и спасению израильтян. Согласно суннитской традиции, в этот день произошли и другие благоприятные события: Господь простил Адама, Ноев ковчег причалил к суше, Иосиф был освобожден из заточения. Сунниты отмечают День Ашура дополнительным постом и другими приемлемыми с точки зрения культуры формами выражения радости. В некоторых суннитских общинах торжество отмечают пышно — организуют карнавалы, разводят костры и готовят особые блюда, приуроченные к священному дню. Сразу заметим, что не все суннитские богословы поощряют подобные практики. Порой пышные торжества осуждаются как излишние и необоснованные.

Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мужчина заправляет факелы керосином перед траурной процессией шиитов перед Ашурой, 10-м днем ​​мусульманского священного месяца Мухаррам Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мужчина заправляет факелы керосином перед траурной процессией шиитов перед Ашурой, 10-м днем ​​мусульманского священного месяца Мухаррам Фото: Ameer Al-Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Для шиитов День Ашура — траур в память о смерти Хусейна ибн Али, третьего шиитского имама, который погиб, отказавшись присягнуть халифу.

У шиитов траур по Хусейну ибн Али считается не только сохранением исторической памяти, но и выражением протеста против несправедливости, а также духовным актом, направленным на сближение с Господом и обретение заступничества Хусейна ибн Али в загробной жизни. В День Ашура шииты организуют масштабные шествия и театрализованные представления. Тема остается вечной — гибель Хусейна ибн Али. Во время торжеств скорбящие могут ритмично бить себя в грудь, выражая свою скорбь.

День Ашура в исламе: пост у шиитов и суннитов

Мы выяснили, что сунниты и шииты признают День Ашура, но с важными оговорками. Существующие отличия сказываются и на смысле поста, который так или иначе присутствует в обоих направлениях ислама.

Сунниты в этот день отказываются от еды и питья, чтобы почтить память о чудесном спасении пророка Моисея и его народа. Пост принято считать добровольной практикой, но крайне поощряемой.

Шииты, напротив, не постятся в традиционном смысле. Для шиитов День Ашура — это день скорби по имаму Хусейну ибн Али и его соратникам, которые погибли в сражении. В эту дату верующие отказываются от пищи и воды до полудня или вечера, но не с намерением соблюдения поста в награду, а как знак скорби и солидарности с мучениками.

Итак, сунниты постятся по Сунне пророка как знак благодарности Богу. Представители шиитского направления в исламе воздерживаются от приема пищи и воды, выражая таким образом свое горе и печаль. Это не является постом в традиционном понимании этого слова.

Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мусульмане-шииты совершают траурные обряды во время религиозной процессии в преддверии Дня Ашура, 10-го дня священного для мусульман месяца Мухаррам Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мусульмане-шииты совершают траурные обряды во время религиозной процессии в преддверии Дня Ашура, 10-го дня священного для мусульман месяца Мухаррам Фото: Ameer Al-Mohammedaw/dpa/Global Look Press

День Ашура в исламе: современные традиции празднования

Ашура — это один из самых важных дней в исламском календаре. Хотя сунниты и шииты придают этому дню разное значение, для обеих групп это время особого духовного подъема. В этот день общественные и уличные празднования становятся особенно яркими.

Для шиитских мусульман День Ашура — дата скорби и памяти о мученической смерти имама Хусейна ибн Али, убитого в битве при Кербеле. Запомним этот город.

Смерть имама рассматривается верующими как символ борьбы за справедливость против угнетения и тирании. В этот день по всему шиитскому миру проходят масштабные уличные мероприятия, в которых участвуют сотни человек. Ключевым городом для организации торжеств, конечно, стал Кербела. Он находится в Ираке. Большая часть населения — шииты.

В День Ашура целые толпы верующих направляются в Кербелу пешком. Отдыхают прямо на дорогах, несмотря на удушающую жару.

Путь заканчивается массовыми обрядами самобичевания на улицах города. Порой шииты наносят себе увечья цепями или другими предметами. Раны — символ страдания. Стоит отметить, что в последние годы многие шиитские религиозные авторитеты призывают избегать таких форм ритуала и заменять их более мирными выражениями траура.

На период Дня Ашура в Кербеле дежурят отряды силовых структур и военных. Дело в том, что шииты и их священные места периодически подвергаются атакам экстремистов.

Безусловно, День Ашура встречают не только в Кербеле. В разных уголках нашей планеты можно увидеть главную форму уличного выражения траура — массовые шествия. Шииты проходят по улицам в мрачной одежде, ритмично ударяя себя в грудь в знак скорби. Кто-то заводит траурные гимны, рассказывающие о страданиях Хусейна ибн Али.

Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мусульмане-шииты совершают траурные обряды во время религиозной процессии в преддверии Дня Ашура, 10-го дня священного для мусульман месяца Мухаррам Что означает День Ашура в исламе: Ирак, Ан-Наджаф —мусульмане-шииты совершают траурные обряды во время религиозной процессии в преддверии Дня Ашура, 10-го дня священного для мусульман месяца Мухаррам Фото: Ameer Al-Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В День Ашура шииты также устраивают раздачу бесплатных угощений и напитков. Это проявление поддержки, сострадания и одновременно напоминание о том, как страдали Хусейн ибн Али и его последователи в Кербеле от жажды.

В Иране, Ираке и других странах также устраиваются инсценировки событий битвы при Кербеле. Это своего рода религиозный театр, где актеры в костюмах разыгрывают сцены сражений, прощания с семьей, гибели имама и его сторонников. Спектакли собирают множество зрителей. Их задача — не развлечение, а пробуждение духовного сопереживания.

У суннитских мусульман Ашура воспринимается не как траур, а как день благодарности и покаяния. Сунниты в этот день соблюдают добровольный пост, совершают дополнительные молитвы и читают Коран, делают пожертвования, помогают бедным и сиротам, устраивают мирные собрания в мечетях с проповедями о значении этого дня.

В отличие от шиитов, у суннитов уличных торжеств практически не бывает — их почитание Дня Ашура проходит в личном или семейном формате. Да, периодически верующие организовывают торжества, но крайне редко. Часто проведение мероприятий подвергается осуждению.

Несмотря на различия в восприятии и традициях между суннитами и шиитами, Ашура объединяет верующих в стремлении к внутреннему очищению, укреплению веры и поиску справедливости. Уличные шествия, посты, траурные церемонии, молитвы и благотворительность — все это отражает разные стороны одной и той же духовной идеи: верность идеалам пророческой традиции, готовность к жертве и важность морального выбора.

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