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04 июля 2025 в 18:58

Цивилева рассказала о новых подходах к эвакуации раненых

Цивилева: опыт СВО позволил сформировать новые подходы к эвакуации раненых

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Опыт проведения СВО позволил сформировать новые подходы к организации эвакуации раненых с поля боя, заявила на совещании у министра обороны Андрея Белоусова статс-секретарь — заместитель министра Анна Цивилева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, высокоскоростные малогабаритные средства показали свою эффективность в качестве средств эвакуации.

На сегодняшний день показали свою эффективность в качестве средств эвакуации высокоскоростные малогабаритные средства эвакуации — это багги, робототехнические комплексы, которые при оснащении средствами РЭБ обеспечивают выполнение задач по их предназначению, — сказала Цивилева.

Ранее Цивилева заявила, что в России запускается автоматизированная информационная система пенсионного и социального обеспечения (АИС ПСО) для военнослужащих и их семей. Система призвана автоматизировать процессы назначения и выплаты военных пенсий, пособий и компенсаций, что должно ускорить и упростить взаимодействие с пенсионерами.

До этого Цивилева заявила, что в отдельных регионах России участники спецоперации могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. По ее словам, в их числе, например, допвыплаты или компенсация счетов за ЖКУ.

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