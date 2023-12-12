Дружба с Зеленским, молчание об СВО, Донбасс: как живет Павел Деревянко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко активно снимается в российском кино и сериалах. На его счету более 100 ролей. Что известно о жизни артиста, как он связан с президентом Украины Владимиром Зеленским?

В каких проектах задействован Павел Деревянко

С 2007 года Павел Деревянко работает в Московском театре имени Моссовета. Сейчас он задействован в постановке «Дядя Ваня». Также артист проводит литературно-музыкальные вечера под названием «Идеальная пара», где читает стилистические рассказы писателей Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко и других.

В 2023 году с Павлом Деревянко на экраны вышли фильмы «Холоп-2», «Беспринципные в деревне» и «Иван Васильевич меняет все!», а также сериалы «Неприличные деньги», «Сансара», «Волшебный участок», «Ласт квест» и «Катастрофа».

Что связывает Деревянко в Зеленским, как относится к СВО

Актер Павел Деревянко познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. По словам артиста, он ждет дня, когда сможет вновь наладить общение с украинскими коллегами.

«На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищен его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой», — написал Деревянко в соцсетях.

Артист никогда публично не комментировал свое отношения к спецоперации, пока в августе текущего года не посетил Донецк, где встретился с российскими военнослужащими. Актер рассказал «Абзацу», что на соответствующий шаг его подтолкнуло осознание своей гражданской позиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Деревянко

«Пришло время навестить наших ребят и определиться, на какой я стороне. Раньше я там не был, хотя примерно оттуда родом. На встречу в Харцызске приехали семь моих дальних родственников. Это было очень интересно», — сказал он.

Деревянко отметил, что не боится критики со стороны коллег, которые не поддерживают спецоперацию.

«У каждого свое мнение. Мое — вот такое. Я не собираюсь никому ничего доказывать», — отметил актер.

Что известно о скандале с мошенничеством

Инвесторы криптокомпании «Бии Соул», совладельцем которой является актер Павел Деревянко, требуют возбудить уголовное дело о мошенничестве. По данным Telegram-канала SHOT, с заявлением в полицию обратился 35-летний бизнесмен из Подмосковья, который заключил договор займа на $339,5 тыс. с бизнес-партнером артиста Григорием Мулузяном, который вместе с актером владеет компанией.

Мужчина сообщил, что практически за год он не только не увидел никакой прибыли, но и не смог вернуть обратно свои инвестиции.

Сам актер считает себя также пострадавшим от действий Мулузяна. Павел Деревянко подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу.

«Эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — сообщил актер.

Адвокат артиста уточнил, что на настоящий момент идет следствие, при этом в отношении самого артиста дело не возбуждено, так как поданные гражданские иски «основаны на противоправном поведении истцов».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Деревянко

Павел Деревянко в 2007 году познакомился с юристом Дарьей Мясищевой, с которой позднее начал жить гражданским браком. У пары в 2010 году родилась дочь Варвара, а в 2015 году еще одна дочь Александра. Эти отношения артист назвал свободными, они завершились в 2020 году.

«Мне кажется, что если бы мы с Дашей жили вместе, нас бы просто бытовуха заела. Мы бы съели друг друга. А при таком формате, как сейчас, мы с Дашей ни разу не ссорились! Так что это удобно для всех сторон. Получается, что у меня, с одной стороны, есть семья, с другой — я свободен. Удивительно, но всех это устраивает», — признался он для Teleprogramma.pro.

Артист живет в Москве. В марте он сообщил, что купил квартиру в центре столицы.

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