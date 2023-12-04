Боня, Cати Казанова, Барби: кто заменил Лерчек и Блиновскую, чему учат

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Сати Казанова, Виктория Боня и Валерия Лукьянова

После ареста счетов блогера Лерчек, королевы марафонов желаний Елены Блиновской и бизнес-гуру Аяза Шабутдинова их ниша освободилась. На смену прежним пришли новые звезды интернета, которые зарабатывают на подписчиках. NEWS.ru выяснил, кто занял место популярных блогеров и что они предлагают аудитории соцсетей.

Что продает подписчикам Сати Казанова

Выпускница первой «Фабрики звезд», певица Сати Казанова организовала сообщество «Пространство духовного развития». Она предлагает участникам стать их проводником на «пути к внутренней гармонии».

«Вы обретете внутреннюю опору, научитесь по-новому реагировать на происходящее в жизни, жить без тревоги и стресса, максимально используя свой потенциал и предназначение», — сообщает Казанова на главной странице сайта.

Сати пишет о себе, что 12 лет назад после тяжелой депрессии она встала на путь духовного развития, стала ученицей гуру, начала петь мантры и преподавать атма крия йогу.

Чтобы стать участником онлайн-сообщества Казановой, надо оплатить доступ. После этого покупатели получат возможность смотреть эфиры Сати и трансляции с «экспертами, монахами и учителями», могут участвовать в онлайн-практиках, общаться в закрытом Telegram-чате с единомышленниками и кураторами, посетить офлайн встречу сообщества.

VIP-тариф «В поле с Сати» можно подключить «только через личное собеседование» — потому что «всего 100 мест». Счастливчики смогут воочию увидеть Сати и напрямую задать ей вопросы в определенном чате.

На YouTube у Сати есть бесплатные ролики, позволяющие оценить суть ее уроков. Например, в видео «Как состояние влияет на тело, здоровье, негативные привычки?» она рассказывает: «Органы, когда им плохо, начинают болеть и нам сигнализируют: „Эй, нам плохо“, и тогда нам приходится на них посмотреть и сказать: „Давай, прости“, поговорить с ними и успокоить. Я была поражена простотой этой мысли, и у меня голова заболела, и я поговорила со своей головой, как бы странно это ни звучало, и у меня прошла головная боль».

Что продает Барби из Одессы Валерия Лукьянова

Валерия Лукьянова, известная как «одесская Барби» и богиня Аматуе, продолжает проводить онлайн-курсы развития, несмотря на жалобы на нее в Генпрокуратуру и МВД директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Фото: Социальные сети Валерия Лукьянова

Сейчас блогер проводит омолаживающий онлайн-детокс-марафон. Лукьянова обещает рассказать о редких БАДах, которые работают, «подключая вашу квантовую визуализацию», дать список подавляющих аппетит препаратов, рецепты из специальных омолаживающих орешков. Валерия также объяснит на курсе, как лучше избавиться от паразитов, которых она называет «подселенцами» и причинами многих проблем в организме.

Пока последовательницы Лукьяновной травят паразитов и едят омолаживающие орешки, сама блогер практикует холотропное дыхание (опасный метод психотерапии. — NEWS.ru), утверждает, что выходит в астрал и посещает НЛО с инопланетянами.

Куда пропал основатель «Бизнес-молодости» Петр Осипов

Основатель «Лайк Центра» Аяз Шабутдинов, учивший, как стать миллионером, арестован по статье «Мошенничество» и находится в СИЗО, но курсов по увеличению доходов меньше не стало.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Аяз Шабутдинов

Петр Осипов проводит офлайн марафон «Метаморфозы». В Сети его называют «первым инфоцыганом». В 2009 году уроженец Чебоксар и его друг основали компанию «Бизнес-молодость», которая проводила тренинги для предпринимателей. Ораторы собирали такие большие площадки, как «Крокус Сити Холл» на шесть тысяч мест, но в 2020 году они закрыли компанию.

Осипов называет себя долларовым миллионером, блогером с 1,5 миллиона подписчиками и автором книг по саморазвитию.

Его «Метаморфозы» — это «пять дней мощной трансформации в сильном окружении», причем во всех сферах жизни, не только финансовой. Курсы проводятся офлайн три раза в месяц. Последняя встреча была в Дубае.

В бесплатном доступе есть фрагмент беседы Осипова с участниками «Метаморфоз» на тему «Откуда возникают сомнения в своем деле». «Если у меня вопросы к моей нише, мы смотрим в папу (на отношения с отцом. — NEWS.ru)», — говорит Осипов.

Какие ретриты предлагает Виктория Боня

Виктория Боня проводит ретриты — древние духовные практики. Следующая встреча пройдет в конце декабря — начале января в Коста-Рике. В мероприятии примут участие шаман из Южной Америки Хуан Диего Родригес Дорадо, которого экс-участница «Дома-2» представляет как настоящего алхимика, исследующего растительную медицину многие годы по всему миру, и его жена — целитель, натуропат, основатель международной ассоциации лекарственных растений в Испании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Виктория Боня

В основе ретритов — шаманские практики, основанные на употреблении запрещенного наркотического вещества, которое, по мнению врачей, может вызывать психозы и обострение психических заболеваний. Оплативших мероприятие ждут детокс-питание, лекции и личное общение с Боней.

Кого арестуют после Блиновской и Шабутдинова

Бизнесмен Андрей Ковалев, который борется с «инфоцыганами», считает, что им не стоит расслабляться. Налоговая и силовые структуры в последнее время всерьез заинтересовались известными блогерами.

«Следующие — Дмитрий Портнягин, Гусейн Гасанов, Гоар Аветисян. В моем списке 300 инфоцыган, за ними всеми придут», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Андрей Ковалев.

Что известно о расследованиях в отношении Блиновской и Лерчек

Тем временем долг перед ФНС России Елены Блиновской, арестованной за неуплату налогов, вырос с 918 миллионов до одного миллиона 400 тысяч рублей. Королеву марафонов оставили под домашним арестом до 26 января 2024 года.

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем погасили долг перед налоговой на 311 миллионов рублей, всего вместе с пенни они вернули государству 500 миллионов рублей. После этого следователи, как сообщал Telegram-канал SHOT, сняли с блогеров ограничения, в том числе на пользование интернетом и соцсетями.

По данным СМИ, Чекалины готовят впечатляющее возвращение с новыми онлайн-марафонами и постараются компенсировать простой в бизнесе.

Читайте также:

Погорел на «Щелкунчике»? Почему ушел Урин, что будет с Большим театром

Актер «Слова пацана» Кемстач: «Конец 1980-х — максимально ужасающее время»

«Запретить не можем»: Драпеко о портрете Пугачевой в Театре эстрады

«Холоп» и «Джокер» вернутся: 10 самых ожидаемых фильмов 2024 года

Давайте Кеша сам себя убьет? Что не так с новым сериалом Богомолова