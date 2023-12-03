Арестованный Аяз Шабутдинов потерял работу Mash: блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»

Telegram-канал Mash сообщает, что арестованного инфобизнесмена Аяза Шабутдинова лишили должности директора основанной им компании «Like Центр». По данным канала, его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов.

Mash пишет, что кадровые перестановки произошли в свете уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили против Шабутдинова. В публикации указано, что изменения в менеджменте компании позволят ей дальше продавать курсы.

Сейчас Шабутдинов находится в СИЗО. По решению суда, он пробудет под стражей до 16 декабря. Также правоохранители изъяли все паспорта и телефоны у блогера. Девушка бизнесмена Лидия Муцольгова обратила внимание, что следователи забрали и ее дневники. У арестованного россиянина есть также гражданство Сент-Люсии, а в его загранпаспорте — открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него было найдено удостоверение резидента ОАЭ, где он является владельцем недвижимости.

Сам Шабутдинов называл свой арест по делу о мошенничестве недоразумением. Фигурант уголовного дела напомнил, что у его компании имелись все необходимые лицензии от федеральных министерств, и назвал свой арест с обысками и блокировкой работы компании «нездоровым сигналом всем предпринимателям».