29 марта 2026 в 12:02

Ученицу Шабутдинова обвинили в хищениях на обучении «будущих миллионеров»

Аяз Шабутдинов Аяз Шабутдинов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Жительницу Санкт-Петербурга, позиционировавшую себя как ученицу блогера Аяза Шабутдинова, успешную предпринимательницу и бизнес-коуча, обвинили в масштабных хищениях на обучении «будущих миллионеров», сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, в 2023 году клиентка Евгения решила купить курс наставничества за 1 млн рублей.

Позже девушку попросили «привлечь инвестиции» еще на 1,6 млн рублей. Она не хотела брать кредиты, но привлеченный психолог убедил ее взять займы. Отмечается, что обучение в основном свелось к отправке видеосообщений в мессенджере Telegram.

В сообщении говорится, что Евгения потребовала возврата средств, но предпринимательница согласилась вернуть лишь небольшую сумму, заявив, что услуга оказана почти в полном объеме. Суд встал на сторону клиентки и обязал коуча вернуть деньги. Однако вскоре выяснилось, что она запустила процедуру банкротства и теперь вряд ли сможет выплатить средства.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы. Также с него взыскали штраф в размере 5 млн рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Аяз Шабутдинов
ученики
обманы
деньги
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
