У арестованного блогера Шабутдинова изъяли все паспорта и телефоны

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Правоохранители изъяли все паспорта и телефоны у блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Пашкевич. Девушка блогера Лидия Муцольгова обратила внимание, что следователи забрали и ее дневники. У арестованного россиянина есть также гражданство Сент-Люсии, а в его загранпаспорте — открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него было найдено удостоверение резидента ОАЭ, где он является владельцем недвижимости.

Во время обыска дома у Шабутдинова были изъяты все его паспорта. Кроме этого, он добровольно выдал следователям все свои телефоны и прочие носители информации, — сказала Пашкевич.

Адвокат Шабутдинова утверждает, что после такой меры ее подзащитный не сможет скрыться за рубежом или где-либо еще, поэтому просит изменить меру пресечения, например, на домашний арест. Этот вопрос в суде поднимал и сам арестованный, который подчеркнул, что является отцом двоих детей 2022 и 2023 годов рождения. Суд все равно отправил его в СИЗО до 16 декабря.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве при работе с клиентами. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.