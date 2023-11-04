Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение: сколько людей он мог обмануть Блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 8 преступлений

Фото: URA.RU/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве при продаже курсов, сообщает прокуратура Москвы. Сколько людей недовольны тренингами Шабутдинова и что ему грозит?

Сколько людей обвинили Шабутдинова в обмане

В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

Блогеру предъявили обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал, сообщает прокуратура Москвы.

«Создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности», — отмечает ведомство.

По данным «Газеты.Ru», за помощью в связи с курсами Шабутдинова обратилими минимум 62 человека. Пострадавшие считают курсы некачественными.

Требующие вернуть свои деньги разделились на два типа: тех, кто уже окончил учебную программу, и тех, кто решил оформить возврат после нескольких месяцев обучения. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы Like Центра не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.

В другом иске отмечается, что на приобретенных курсах «отсутствует индивидуальное ведение и полноценная кураторская поддержка», а куратор «доносит теоретическую и общедоступную информацию, не помогает в решении проблемы». Общая сумма требований недовольных учеников составила почти 11 млн рублей.

Фото: t.me/mediamvd Аяз Шабутдинов

Где сейчас Шабутдинов, что ему грозит

Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы. Сегодня ему должны избрать меру пресечения по делу о мошенничестве. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе, сообщил его адвокат.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ бизнес-тренеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Что говорят потерпевшие

Заявление на Шабутдинова написала бывшая сотрудница московской таможни Наталья Калистратова. Женщина накануне рассказала RT, что от бизнес-тренингов блогера пострадало немало людей.

«Мне многие ребята рассказывали, что остались с кредитами, без денег. Семьи распадались даже», — сообщила потерпевшая.

По словам девушки, Шабутдинова могут привлечь к ответственности по нескольким статьям, в том числе за неуплату налогов и отмывание денег.

«Арестуют все его McLaren, „Москва-Сити“, коттеджи... Что он там покупал?» — сказала экс-клиентка блогера.

Она уточнила, что купила один из тренингов блогера в 2019 года за миллион рублей, взяв для этого кредит. Ожидаемого эффекта, по ее словам, не получила.

«Аяз Шабутдинов совершает мошеннические действия против людей. Аяз Шабутдинов — мошенник. Точка. Он должен мне 1,9 миллиона рублей», — заявила Калистратова KP.RU.

Ранее на блогера подал в суд инвестор из Нижнего Тагила, который вложился в «Лайк Центр» в Екатеринбурге, сообщал SHOT. Мужчина требует взыскать с Шабутдинова 1,5 миллиона рублей.

Фото: vk.com/yesyesyes Аяз Шабутдинов

Когда задержали Шабутдинова

Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова задержали утром 3 ноября сотрудники МВД и УФСБ на съемной квартире в Москве.

Позднее задержание и возбуждение уголовного дела в отношении блогера подтвердили в МВД РФ.

«Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве и сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера. В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы. Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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