Давайте Кеша сам себя убьет? Что не так с новым сериалом Богомолова Режиссер устроил самолюбование длиной в 7 серий

Фото: КИОН

Кадр из сериала «Кеша должен умереть»

1 декабря в онлайн-кинотеатре КИОН стартует новый сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Художественный руководитель театра на Малой Бронной не только стал режиссером проекта, но и сыграл в нем главную роль. Манипулятор, циник, бабник или просто Кеша окружил себя ослепительными женщинами в исполнении Юлии Снигирь, Александры Ребенок, Юлии Александровой и Василисы Перелыгиной. Однако досмотреть сериал до конца сможет не каждый зритель. Подробности — в материале обозревателя NEWS.ru.

О чем сериал

Главный герой — Иннокентий Мельников, или просто Кеша. Он успешный архитектор: построил Зарядье, деловые кварталы, богатые бизнес-центры. Кеша живет в дорогой квартире в престижном районе Москвы с красавицей женой Варей (Юлия Снигирь) и восьмилетним сыном Юрой (Марк-Малик Мурашкин).

Буквально в соседнем доме проживает Юля (Юлия Александрова) с сыном Петей (Алексей Онежен). 10 лет назад она была женой Кеши. А еще через дом живет Лена (Александра Ребенок), еще одна бывшая супруга Кеши. С Леной они знакомы с архитектурного университета и продолжают вместе работать.

Лена и Юля — близкие подруги Кеши. Одна всегда рада его выслушать за завтраком в ресторане и решить проблемы с заказчиком. Другая тоже готова прийти на помощь днем и ночью. Даже если речь заходит о самоудовлетворении по телефону. Все три женщины знакомы между собой. Они ходят друг к другу в гости, выгуливают собак. Кеша специально создал такой уютный гарем по соседству, и с каждой он продолжает интимные отношения втайне от других.

Однако когда из командировки Кеша привозит 19-летнюю синхронистку Аллу (Василиса Перелыгина), все тайное становится явным. Мельников сам признается жене в измене, но не собирается ее отпускать. Он клянется в любви каждой из своих женщин и не видит сложившейся проблемы. Зато Варя, Юля и Лена понимают, что попали в западню умелого манипулятора. Женщины видят только один выход — Кеша должен умереть.

Почему Константин Богомолов снова сыграл самого себя

Помимо Богомолова, который выступил режиссером всех эпизодов, над сериалом работали сценаристка Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола» и «Садовое кольцо») и продюсер Валерий Тодоровский. По его словам, их история исследует явление «русского многоженства», которое нередко в своей жизни наблюдал сам Тодоровский.

«Часто мужчины влюбляются, но не могут расстаться с предыдущими женщинами. Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырехугольниках и пятиугольниках, — несчастны, но они не могут разорвать эту связь. На протяжении жизни я встречал много подобных историй, и это всегда было трогательно, драматично и временами смешно. Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечет зрителя», — уверен продюсер.

Но для того чтобы испытать все описанные выше чувства, сначала зрителю придется разобраться с личным отношением к актеру Константину Богомолову. Как и в «Психе» Федора Бондарчука, здесь он играет почти самого себя. Иннокентий Мельников — это флегматичный усталый интеллектуал, который при всей своей своеобразной харизме очень нравится женщинам. В монотонной манере скучающего сноба он любит рассуждать о литературе и изобразительном искусстве, с тем же выражением лица радоваться приезду старого друга Леши (Игорь Верник) и, не задействуя лицевые мускулы, убеждать женщин в своей любви к ним.

Если подобная актерская игра вызывает у вас раздражение, то сериал лучше и не начинать смотреть. Тем более что быстрой динамики от него ждать не придется. Персонаж Богомолова местами напоминает героя советского «Осеннего марафона», а сам сериал пронизан эстетикой картин Вуди Аллена, где главный герой — зацикленный на своих комплексах невротик — всегда оказывается в центре внимания.

Кого сыграли Снигирь, Ребенок и Александрова

Меж тем женское трио Снегирь, Ребенок, Александрова отлично воплотило свои образы на экране. Последняя жена Кеши, утонченная красавца Варя, в первые минуты производит впечатление идеальной хозяйки и прекрасной жены. Но как только она открывает рот, магия внешности рассеивается. И перед зрителем предстает экзальтированная домохозяйка, помешанная на ЗОЖе и психологических инсайтах.

Фото: Пресс-служба KION Александра Ребенок

До нее любвеобильный Кеша вывез из провинции Юлю. Она явно проигрывает филологическому образованию Вари, но берет наивностью и раскрепощённостью. Юля — несостоявшаяся актриса, которая быстро привыкла к роскошной жизни в центре Москвы, но неспособна поддерживать такой уровень самостоятельно.

Троицу замыкает самая старшая и опытная из женщин — Лена. Она познакомилась с Иннокентием еще в университете, мечтала от него родить ребенка, но после 10 лет брака проиграла конкуренцию молодой замене. Так Лена стала для Кеши верным товарищем и опорой. И именно ей приходит в голову мысль расправиться с любовником в духе героинь сериала «Отчаянные домохозяйки». В каждую из женщин легко влюбиться, и совершенно непонятно, как им можно изменять.

Кому понравится сериал «Кеша должен умереть»

Однако исход их рискованного дела не так важен. Куда интереснее узнать, поймет ли Кеша, за что его хотят убить, или снова выйдет сухим из воды. Если опустить умышленную монотонность действий, своеобразную органику Константина Богомолова и Розы Хайруллиной, которая появляется в эпизоде в качестве репетитора по немецкому языку, то можно получить удовольствие от ироничных диалогов и красивых пейзажей Москвы.

Богомолов-режиссер любит играть с аудиторией. Это прослеживается не только в его фильмах, но и в спектаклях. Другое дело, понравится ли зрителю быть марионеткой в руках умелого кукловода? Или, подобно героиням сериала «Кеша должен умереть», захочется с ним расправиться?

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