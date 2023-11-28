Боня рассказала об украинских корнях и отношении к СВО Боня рассказала о боли в сердце из-за противостояния России и Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Виктория Боня в интервью адвокату Александру Добровинскому на YouTube-шоу «Завтрак со звездой» рассказала, что не поехала в зону СВО для поддержания боевого духа солдат, как Мэрилин Монро, из-за своих украинских корней. По словам Бони, ее отец — украинец, поэтому ей «больно видеть то, что происходит между странами-соседями». Блогер заявила, что поехала бы в зону СВО, если бы могла «через любовь вдохновить людей на создание мира».

У меня фамилия Боня. Фамилия украинская. Мой отец — украинец. В свидетельстве о рождении написано: отец украинец, мама русская. Сегодня нас история и события определенные разделили. Я, скорее всего, полукровка, да. Я тогда не разделяла [эти страны], и для меня больно в сердце видеть то, что стало происходить между странами-соседями. Для меня важно больше сказать о любви, нежели поддержать своей энергией, где уже и так очень много крови, ненависти и мяса. Еще как бы добавить каплю своей энергии, — поделилась мнением Боня.

Ранее Боня назвала шутами ведущих вечернего «Шоу Воли» на ТНТ Павла Волю и Илью Соболева, которые «отпускали унизительные шутки» в ее присутствии. По словам блогера, из-за своего участия в программе она поругалась с молодым человеком Русланом Гасановым. Боня подчеркнула, что не обиделась и не отреагировала на унизительные колкости коллег во время съемок программы.

До этого Боня сообщила, что не чувствует своей верхней губы после пластической операции, проведенной почти три месяца назад. По словам Бони, она переживает из-за последствий хирургического вмешательства, но уже может снимать солнцезащитные очки на публике.

Боня также сообщила, что за ее операцией следили самые известные пластические хирурги мира, в том числе американский специалист по ринопластике Радж Канодия, который «делал нос Ксении Анатольевне Собчак».