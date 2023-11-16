Бизнесмен раскрыл, кого арестуют вслед за Шабутдиновым Бизнесмен Ковалев: силовики придут за Портнягиным и Гасановым после Шабутдинова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После задержания Аяза Шабутдинова силовики могут взяться за Дмитрия Портнягина, Гоар Аветисян и Гусейна Гасанова, заявил NEWS.ru бизнесмен Андрей Ковалев. Он также сказал, что после возбуждения в отношении Шабутдинова уголовного дела о мошенничестве на его компании «Лайк Центр» можно ставить крест.

Следующие — Дмитрий Портнягин, Гусейн Гасанов, Гоар Аветисян. В моем списке 300 инфоцыган, за ними всеми придут, — рассказал Ковалев.

Он также отметил, что в СИЗО по обвинению в мошенничестве могут в ближайшее время оказаться жена Шабутдинова Лидия, которая продолжает зарабатывать на образовательных курсах, гендиректор компании «Лайк Центр» Василий Алексеев, соучредитель Сергей Солонин и все владельцы франшиз.

В ближайшее время арестуют счета, сотрудники начнут разбегаться, массово валить заграницу. Короче, на «Лайк Центр» можно ставить крест, — считает Ковалев.

Ранее московская прокуратура предъявила Шабутдинову обвинение в мошенничестве. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.