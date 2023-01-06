Михаил Ширвиндт перевел 140 тысяч рублей мошенникам

Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

Михаил Ширвиндт

Телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников, сообщил РЕН ТВ. По информации телеканала, он перевел 140 тысяч рублей злоумышленникам, представившимися его друзьями в одном из мессенджеров.

Ширвиндт перевел средства на указанный счет, а когда деньги ушли, он позвонил другу. Оказалось, что тот ничего не просил. В настоящее время полиция проводит проверку.

В сентябре инкассатор развозил наличные деньги по банкоматам «Сбера» в Подмосковье, когда ему позвонили «представители» Банка России. Аферисты убедили его в том, что ему следует нарушить протокол и срочно перевести средства на названные ими счета. Мужчина перечислил мошенникам 20 млн 970 тысяч рублей.

Ранее специалисты в сфере IT рассказали о новой мошеннической схеме с банковскими картами, в которой мошенники используют нейросеть для получения ПИН-кодов карт клиентов. Эксперты пояснили, что злоумышленники обучают программу по видео, на котором показано, как люди пользуются банкоматом, даже если цифры при вводе ПИН-кода полностью закрыты рукой. Для обучения нейросетей необходимо загрузить большое количество таких видео, чтобы программа в конце концов выдала правильный ответ.