Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развёлся с женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака.
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Сообщается, что теперь уже бывшие супруги на заседание суда не явились. Они ещё на стадии досудебной попросили решить вопрос о разводе без них.
Ранее стало известно о разводе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она была замужем за экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьёвым. Брачный союз продержался всего год.
По мнению коллеги Поклонской Вадима Манукяна, супруги устали друг от друга, так как слишком много времени проводили вместе последние полгода — готовили к выходу совместную книгу, сообщал News.ru.