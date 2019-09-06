https://static.news.ru/photo/b0c8afc8-d106-11e9-b80e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ширвиндт Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развёлся с женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака.

Как сообщает « МК », иск о разводе в Пресненский суд Москвы пара подала в июле. Решение о расторжении брака было принято мировым судьёй 5 сентября.

Сообщается, что теперь уже бывшие супруги на заседание суда не явились. Они ещё на стадии досудебной попросили решить вопрос о разводе без них.

Ранее стало известно о разводе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она была замужем за экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьёвым. Брачный союз продержался всего год.

По мнению коллеги Поклонской Вадима Манукяна, супруги устали друг от друга, так как слишком много времени проводили вместе последние полгода — готовили к выходу совместную книгу, сообщал News.ru.