«Не надо спекулировать на СВО»: Пригожин о высоких ценах на концерты звезд

«Не надо спекулировать на СВО»: Пригожин о высоких ценах на концерты звезд Пригожин призвал общественников не спекулировать на СВО при обсуждении концертов

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «спекуляциями на теме СВО» заявления лидеров общественного мнения, призвавших поклонников популярных артистов не приобретать дорогостоящие билеты на концерты, а жертвовать эти деньги на фронт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что никто не вправе запрещать зрителям приобретать то, что им хочется, если есть финансовые возможности.

Как можно запретить человеку сидеть комфортно в VIP-ложе, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В нашей стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные, — напомнил Пригожин.

Он пояснил, что ошибочно считать, будто артисты наживаются на концертах, забирая все деньги себе. Собеседник подробно перечислил все статьи расходов, которые несут исполнители ради выступления.

Аренда площадки — минимум 3 млн навскидку… Оборудование, свет, звук, рекламная кампания… 10–15% забирают те, кто продает билеты, еще 5% — РАО… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить… Дальше отнимите налоги. И посчитайте сумму прибыли от концерта, иногда артисты вообще в минус отрабатывают, — признался продюсер.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов назвал аморальным приобретение за 500 тысяч рублей билетов на концерт звезд шоу-бизнеса в сложное для страны время. Таким образом он прокомментировал скандал с ценами на концерт Леонида Агутина в Казани, где были распроданы билеты на VIP-места, стоимость которых начиналась от полумиллиона.

Также стало известно, что певица Надежда Кадышева заработает более 680 млн рублей за концерт в «Лужниках». Отмечается, что это станет возможным, если на ее выступление раскупят все билеты.