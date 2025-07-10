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10 июля 2025 в 10:27

«Не надо спекулировать на СВО»: Пригожин о высоких ценах на концерты звезд

Пригожин призвал общественников не спекулировать на СВО при обсуждении концертов

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «спекуляциями на теме СВО» заявления лидеров общественного мнения, призвавших поклонников популярных артистов не приобретать дорогостоящие билеты на концерты, а жертвовать эти деньги на фронт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что никто не вправе запрещать зрителям приобретать то, что им хочется, если есть финансовые возможности.

Как можно запретить человеку сидеть комфортно в VIP-ложе, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В нашей стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные, — напомнил Пригожин.

Он пояснил, что ошибочно считать, будто артисты наживаются на концертах, забирая все деньги себе. Собеседник подробно перечислил все статьи расходов, которые несут исполнители ради выступления.

Аренда площадки — минимум 3 млн навскидку… Оборудование, свет, звук, рекламная кампания… 10–15% забирают те, кто продает билеты, еще 5% — РАО… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить… Дальше отнимите налоги. И посчитайте сумму прибыли от концерта, иногда артисты вообще в минус отрабатывают, — признался продюсер.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов назвал аморальным приобретение за 500 тысяч рублей билетов на концерт звезд шоу-бизнеса в сложное для страны время. Таким образом он прокомментировал скандал с ценами на концерт Леонида Агутина в Казани, где были распроданы билеты на VIP-места, стоимость которых начиналась от полумиллиона.

Также стало известно, что певица Надежда Кадышева заработает более 680 млн рублей за концерт в «Лужниках». Отмечается, что это станет возможным, если на ее выступление раскупят все билеты.

Иосиф Пригожин
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