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10 июля 2025 в 08:19

«Аморально»: Милонов о ценах в полмиллиона на концерты звезд

Милонов осудил россиян, покупавших билеты за 500 тысяч рублей на концерт Агутина

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аморально платить 500 тысяч рублей за билет на концерт звезды шоу-бизнеса в сложное для страны время, заявил в интервью NEWS.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал скандал с ценами на концерт Леонида Агутина в Казани, где были распроданы билеты на VIP-места, стоимость которых начиналась от полумиллиона.

Что касается билетов за 500 тысяч, считаю аморальным платить деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела удобнее, чем могла бы сидеть в десяти метрах, но за меньшие деньги. Но это вопрос личного выбора и транжирства, — полагает парламентарий.

Вместе с тем он не считает правильным как-либо наказывать покупателей дорогих билетов. Милонов лишь призвал их жертвовать деньги на помощь фронту, выразив мнение, что это было бы справедливо.

Поддержка СВО — вопрос добровольный… Многие считают за честь поддержать фронт. Призываю жертвовать на фронт, если у вас есть возможность приобретения дорогих билетов на концерт артиста, то было бы справедливым передавать суммы и для помощи нашим ребятам на СВО, это будет справедливо», — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно о подорожании выступлений Григория Лепса по сравнению с прошлым годом на три миллиона рублей, сейчас час его концерта стоит 11 миллионов. По информации, артист выезжает на мероприятия вместе с врачом-фониатром, в райдер также включен целый список лекарств.

Музыкальный продюсер Павел Руденко предположил, что цены на концерты певца Валерия Меладзе в России будут завышенными. Эксперт полагает, что артист будет наверстывать упущенное, ведь долгое время он не выступал в РФ. При этом слишком высокие цены могут вызвать недовольство общественности.

Иосиф Пригожин
Леонид Агутин
шоу-бизнес
звездные скандалы
Виктория Катаева
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