Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца

Главными признаками синдрома самозванца являются постоянное сравнение себя с коллегами и страх перед новыми задачами, рассказала РИАМО карьерный эксперт Светлана Семеренко. По ее словам, человек постоянно думает: «Они точно умнее», «А вдруг я не справлюсь?»

Есть несколько характерных признаков того, что у вас синдром самозванца: постоянное сравнение себя с коллегами («они точно умнее»), страх перед новыми задачами («а вдруг не справлюсь?»), привычка списывать успехи на везение или помощь других, — объяснила эксперт.

Семеренко подчеркнула, что перфекционизм и неспособность принимать похвалу — это тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание. Кроме того, она отметила, что люди с синдромом самозванца часто испытывают страх перед карьерным ростом, считая, что не смогут справиться с более высокой должностью.

Ранее психолог Екатерина Булгакова заявила, что богатые люди могут вести скромный образ жизни ради безопасности и в угоду нормам приличия. По ее словам, за прибеднением чаще всего скрываются защитные механизмы, а не лицемерие.