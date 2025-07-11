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11 июля 2025 в 11:16

Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца

Карьерный консультант Семеренко: люди с синдромом самозванца боятся новых задач

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главными признаками синдрома самозванца являются постоянное сравнение себя с коллегами и страх перед новыми задачами, рассказала РИАМО карьерный эксперт Светлана Семеренко. По ее словам, человек постоянно думает: «Они точно умнее», «А вдруг я не справлюсь?»

Есть несколько характерных признаков того, что у вас синдром самозванца: постоянное сравнение себя с коллегами («они точно умнее»), страх перед новыми задачами («а вдруг не справлюсь?»), привычка списывать успехи на везение или помощь других, — объяснила эксперт.

Семеренко подчеркнула, что перфекционизм и неспособность принимать похвалу — это тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание. Кроме того, она отметила, что люди с синдромом самозванца часто испытывают страх перед карьерным ростом, считая, что не смогут справиться с более высокой должностью.

Ранее психолог Екатерина Булгакова заявила, что богатые люди могут вести скромный образ жизни ради безопасности и в угоду нормам приличия. По ее словам, за прибеднением чаще всего скрываются защитные механизмы, а не лицемерие.

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