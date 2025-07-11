Ароматная запеканка по-белорусски: полчаса — и ужин готов!

Хрустящая корочка, сочная начинка и густой аромат — запеканка по-белорусски понравится всем вашим домочадцам. Это блюдо из доступных ингредиентов отлично подойдет и для буднего ужина, и для воскресного стола. Хоть рецепт и простой, запеканка получается очень вкусной.

Картофель (1 кг) натрите мелко и обязательно отожмите из него лишнюю жидкость. В получившуюся массу вбейте одно яйцо, добавьте щепотку соли и чуть-чуть перца — как следует перемешайте. Лук мелко порубите, смешайте с любым мясным фаршем (400 г), посолите, поперчите и тоже хорошенько перемешайте. Смажьте форму маслом, положите на дно половинку картофельной массы, затем фарш и закройте оставшимся картофелем. Разровняйте верх, накройте фольгой. Запекайте при 180 °C около часа, затем снимите фольгу и подержите еще 15 минут, пока не подрумянится.

Подавайте со сметаной — вкус будет насыщенным и домашним.

Совет: для более выразительного вкуса обжарьте фарш с луком на сковороде перед сборкой.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: ленивое хачапури по-аджарски.