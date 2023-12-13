«Глухарь», скандал в Шереметьево, сериалы: где сейчас актер Максим Аверин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, в каких проектах задействован, что говорил про уехавших коллег?

Чем известен Максим Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. В девять лет он начал заниматься в театральной студии при Доме кино. В 1997 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.

С 1997 года в течение восемнадцати лет Аверин работал в труппе Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве. В 2018 году он стал актером Московского академического театра сатиры.

Аверин приобрел широкую известность в 2008 году благодаря главной роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». Он также вел проект «Три аккорда» и являлся членом жюри шоу «Точь-в-точь» на Первом канале.

В 2018 году Максим Аверин был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2021 году он был назначен на должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения, которое включает Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр.

В 2023 году Аверина внесли в санкционные списки Украины и Канады. Актера обвинили в распространении дезинформации и пропаганды.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Аверин

Что известно о личной жизни Максима Аверина

Максиму Аверину часто приписывают романы с известными женщинами, однако 48-летний актер ни разу не был женат. В передаче «Однажды» он признавался, что не собирается заводить детей только для того, чтобы в старости ему кто-то подал стакан воды.

«Мне кажется, Бог даст. Значит, сейчас он мне это испытание не предоставил», — говорил Аверин.

Главной женщиной своей жизни артист называет мать, которая умерла в 2017 году. Аверин отмечал, что до сих пор не смирился с ее смертью.

У звезды есть старший брат Геннадий, у них одна мать, но разные отцы. Они были дружны до смерти мамы, однако, когда ее не стало, родственники перестали общаться.

«Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие», — жаловался актер.

В марте 2020 года Геннадий умер.

В какой скандал попадал Максим Аверин

В сентябре 2019 года Максим Аверин был задержан в Шереметьево за хулиганство. Актер устроил дебош на самолете, летевшем в Москву из Барнаула. При этом он отказался приносить извинения.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — сказал Аверин.

В «Аэрофлоте» отметили, что и сам артист, и его представитель были пьяны, вели себя вызывающе и оскорбляли бортпроводников с использованием нецензурной брани.

Что Максим Аверин говорил про уехавших артистов

В июле 2023 года Максим Аверин призвал не вырезать из фильмов эпизоды с уехавшими из России артистами. По его мнению, нужно оценивать творчество человека, а не его политическую позицию.

«Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты», — прокомментировал Аверин MK.RU.

Говоря об уехавших знаменитостях, он заявил, что все сейчас «дезориентированы» и «кто-то сорвался». Он отметил, что из его близких друзей никто не покинул родину.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Аверин

Актер подчеркнул, что любит Россию, но не хочет высказываться на политические темы, хотя от него это постоянно требуют.

«Почему я сейчас не даю интервью? Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — объяснил он.

Чем Максим Аверин занимается сейчас

Максим Аверин продолжает сниматься в кино и играть в театре. Сейчас он задействован в сказке «Максим Аверин. Щелкунчик».

Кроме того, в этом году вышли сериалы «Море. Солнце. Склифосовский» и «Всем по 50» с его участием.

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