Заслуженный артист России, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин был задержан в Шереметьево за хулиганство. Актёр устроил дебош на самолёте, летевшем в Москву из Барнаула.
По предварительной информации, он словесно оскорблял членов экипажа, используя при этом нецензурную лексику. В отношении Аверина составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или 15 суток ареста, передаёт
Ранее News.ru писал, что драка между пассажирами произошла на борту самолёта, выполняющего рейс из Самары в Москву. Решается вопрос о привлечении пассажира, устроившего дебош на борту, к административной ответственности.