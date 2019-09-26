https://static.news.ru/photo/5713dd3a-e08e-11e9-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Максим Аверин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин был задержан в Шереметьево за хулиганство. Актёр устроил дебош на самолёте, летевшем в Москву из Барнаула.

По предварительной информации, он словесно оскорблял членов экипажа, используя при этом нецензурную лексику. В отношении Аверина составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или 15 суток ареста, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что драка между пассажирами произошла на борту самолёта, выполняющего рейс из Самары в Москву. Решается вопрос о привлечении пассажира, устроившего дебош на борту, к административной ответственности.