Актёр Аверин назвал себя «маминым сыном»

Российский актер и телеведущий Максим Аверин назвал себя «маминым сыном» и подчеркнул, что мать очень много для него значит. По мнению артиста, они с родительницей связаны «невидимыми нитями», передают argumenti.ru.

Я действительно мамин сын. Мы с ней связаны невидимыми нитями. Совершенно уникальная женщина. Мамочка у меня сильная, самостоятельная, эмоциональная и прекрасная! Представляете, женщина, которая родилась с одним легким, но курила долго как паровоз, — рассказал Аверин.

По словам артиста, врачи запретили его матери рожать, но она, несмотря на это, «с улыбкой родила двух прекрасных сыновей». Он также подчеркнул, что девушка в его жизни всегда будет на третьем месте, после матери и работы. Согласно Аверину, мать до сих пор заботится о нём и он отвечает ей взаимностью: недавно артист купил родительнице квартиру и «обустроил ей быт».

Ранее друг Армена Джигарханяна Артём Согомян рассказал NEWS.ru, что актёр по ночам терпел «дикие боли» и звал маму. Также покойный артист «часами смотрел» на фотографию дочери.