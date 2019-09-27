https://static.news.ru/photo/7fc04e58-e1c9-11e9-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Максим Аверин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заслуженный артист России Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош, устроенный на рейсе Барнаул — Москва.

Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал, — цитирует его телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошёл 26 сентября. Зачинщиком скандала выступил директор артиста. В «Аэрофлоте» отметили, что и сам Аверин, и его представитель были пьяны, вели себя вызывающе и оскорбляли бортпроводников с использованием нецензурной брани.

Как писал News.ru, после приземления самолёта в Шереметьево Аверин был задержан полицией и оштрафован за мелкое хулиганство.