Актер Милош Бикович впервые станет отцом: кто его девушка, когда свадьба Актер Милош Бикович сообщил о беременности своей возлюбленной Иваны Малич

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Сербский и российский актер Милош Бикович сообщил, что скоро впервые станет отцом. Что известно об избраннице артиста, как он относится к браку?

Бикович рассказал о беременности возлюбленной Иваны Малич в социальных сетях. Артист признался, что не собирался афишировать информацию о скором рождении ребенка, но преследующие их пару журналисты вынудили это сделать.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — заявил актер.

Он объяснил, что пока не собирается давать интервью на эту тему.

Что известно о девушке Милоша Биковича

Об отношениях с Иваной Малич актер объявил в прошлом году, опубликовав совместное фото с отдыха на Бали. Девушке 26 лет, до встречи с артистом она жила в черногорском городе Бар.

Малич по профессии юрист. Пара не делится подробностями личной жизни, однако Милош Бикович в эфире Первого канала признавался, что его возлюбленная очень ревнивая и не всегда понимает разницу между кино и реальной жизнью.

«В сериале „The Телки“ очень много сцен секса с моим участием. Все почему-то считают, что за кадрами этих эпизодов очень много страсти. На самом деле это не так! Представьте, вы лежите в каких-то неудобных позах, вокруг куча людей, которые наблюдают за всем происходящим. Вас все время останавливают, дают указания. А потом ко мне подходит моя девушка и начинает выяснять, что и как там было, с кем целовался», — рассказал артист.

Пара единственный раз вместе вышла в свет, посетив премьеру фильма «Вызов».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его дочь Елизавета Пескова на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его дочь Елизавета Пескова на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая Юлия Барановская на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая Юлия Барановская на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Цуканова-Кот с сыном Михаилом на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Цуканова-Кот с сыном Михаилом на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ольга Дибцева на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ольга Дибцева на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 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Октябрь» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Полина Гагарина на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Как Милош Бикович относится к браку

Милош Бикович и Ивана Малич официально не объявляли о своих планах на брак. Однако в социальных сетях девушка иногда публикует фотографии, на которых запечатлена с кольцом на безымянном пальце.

В интервью артист признавался, что у него религиозное отношение к браку. Он не считает нужным ставить штамп в паспорте, но хотел бы обвенчаться со спутницей, если она согласится пойти на такой шаг.

Почему предыдущие отношения Биковича закончились скандалом

До Иваны Малич актер состоял в отношениях с моделью Барбарой Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.

Бикович и Волошина скрывали, что были вместе, однако после расставания девушка рассказала, что актер в реальности не такой человек, каким кажется.

«Около года я жила не своей жизнью, так как я была в отношениях с Милошем Биковичем. И нужно было думать сугубо о его образе и репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности», — сообщила Волошина.

По словам танцовщицы, именно актер был против огласки их отношений. Арина Волошина заявила, что приняла решение о расставании, когда Милош Бикович «повел себя очень грубо».

Актер не оставил без внимания заявления бывшей возлюбленной и сообщил, что всегда с достоинством и уважением относится к девушкам, с которыми состоит или был в отношениях. Бикович отметил, что хочет делиться с публикой своими успехами в карьере, а не подробностями личной жизни.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Милош Бикович и Ивана Малич на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Милош Бикович и Ивана Малич на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Милош Бикович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич Фото: Соцсети Актер Милош Бикович и Ивана Малич

«Есть причина, по которой личная жизнь называется личной жизнью. Есть также причина, по которой бывшие партнеры являются именно бывшими партнерами. Думаю, есть темы гораздо важнее моей личной жизни», — сказал артист.

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