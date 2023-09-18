Сербский и российский актер Милош Бикович сообщил, что скоро впервые станет отцом. Что известно об избраннице артиста, как он относится к браку?
Бикович рассказал о беременности возлюбленной Иваны Малич в социальных сетях. Артист признался, что не собирался афишировать информацию о скором рождении ребенка, но преследующие их пару журналисты вынудили это сделать.
«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — заявил актер.
Он объяснил, что пока не собирается давать интервью на эту тему.
Что известно о девушке Милоша Биковича
Об отношениях с Иваной Малич актер объявил в прошлом году, опубликовав совместное фото с отдыха на Бали. Девушке 26 лет, до встречи с артистом она жила в черногорском городе Бар.
Малич по профессии юрист. Пара не делится подробностями личной жизни, однако Милош Бикович в эфире Первого канала признавался, что его возлюбленная очень ревнивая и не всегда понимает разницу между кино и реальной жизнью.
«В сериале „The Телки“ очень много сцен секса с моим участием. Все почему-то считают, что за кадрами этих эпизодов очень много страсти. На самом деле это не так! Представьте, вы лежите в каких-то неудобных позах, вокруг куча людей, которые наблюдают за всем происходящим. Вас все время останавливают, дают указания. А потом ко мне подходит моя девушка и начинает выяснять, что и как там было, с кем целовался», — рассказал артист.
Пара единственный раз вместе вышла в свет, посетив премьеру фильма «Вызов».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его дочь Елизавета Пескова на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владимир Машков на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Цуканова-Кот с сыном Михаилом на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Дибцева на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Виктория Галустян и шоумен Михаил Галустян на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Максим Стоянов и Виктория Корлякова на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Светлана Камынина на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Агния Кузнецова на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Клим Шипенко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Глаубэ на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Арина Шарапова на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Милош Бикович и Ивана Малич на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Женя Малахова на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Вадим Галыгин с супругой Ольгой Вайнилович на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Иван Чуйков на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Артем Аксененко с супругой актрисой Анастасией Микульчиной на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Григорий Верник на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Дмитрий Борисов на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Денис Шведов на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова с дочерью Варварой на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эдуард Субоч и актриса Алена Бабенко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной и телеведущий Леонид Якубович (слева направо) на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Кожевникова на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Меськова с мужем режиссером Михаилом Вайнбергом на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий, актер Игорь Верник на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Клим Шипенко и актриса Кристина Асмус на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Асмус на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица, телеведущая Ольга Бузова на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступает на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Как Милош Бикович относится к браку
Милош Бикович и Ивана Малич официально не объявляли о своих планах на брак. Однако в социальных сетях девушка иногда публикует фотографии, на которых запечатлена с кольцом на безымянном пальце.
В интервью артист признавался, что у него религиозное отношение к браку. Он не считает нужным ставить штамп в паспорте, но хотел бы обвенчаться со спутницей, если она согласится пойти на такой шаг.
Почему предыдущие отношения Биковича закончились скандалом
До Иваны Малич актер состоял в отношениях с моделью Барбарой Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.
Бикович и Волошина скрывали, что были вместе, однако после расставания девушка рассказала, что актер в реальности не такой человек, каким кажется.
«Около года я жила не своей жизнью, так как я была в отношениях с Милошем Биковичем. И нужно было думать сугубо о его образе и репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности», — сообщила Волошина.
По словам танцовщицы, именно актер был против огласки их отношений. Арина Волошина заявила, что приняла решение о расставании, когда Милош Бикович «повел себя очень грубо».
Актер не оставил без внимания заявления бывшей возлюбленной и сообщил, что всегда с достоинством и уважением относится к девушкам, с которыми состоит или был в отношениях. Бикович отметил, что хочет делиться с публикой своими успехами в карьере, а не подробностями личной жизни.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Милош Бикович и Ивана Малич на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
«Есть причина, по которой личная жизнь называется личной жизнью. Есть также причина, по которой бывшие партнеры являются именно бывшими партнерами. Думаю, есть темы гораздо важнее моей личной жизни», — сказал артист.
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