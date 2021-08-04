Арина Волошина снова публично упрекнула своего экс-возлюбленного

Танцовщица Арина Волошина снова опубликовала текст с упрёком, посвящённый отношениям с экс-возлюбленным, актёром Милошем Биковичем. Пост с размышлениями она выложила в Instagram.

Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность в том числе определяет человека. <...> там, где игра выходит на первый план, — и в жизни сплошная ложь. К сожалению... Бог тебе судья, — написала Волошина.

В своих рассуждениях, явно адресованных её бывшему парню, Милошу Биковичу, Волошина упрекает экс-возлюбленного в неправильном понимании благородства. По её мнению, актёр только играет роль благородного человека, а на деле не держит своё слово, не уделяет внимания мелочам и ведёт себя неэтично.

О причинах разрыва звёздной пары до сих пор ничего не известно. Мирное расставание постепенно начало перерастать в скандал после того, как Волошина публично упрекнула Биковича в грубости и эгоистичном поведении. Актёр не стал молчать, сдержанно поделившись мыслями о разрыве и намекнув танцовщице, что не следовало показывать всем их «грязное бельё».