Милош Бикович назвал самую запоминающуюся сцену из фильма «Вызов» Актер фильма «Вызов» Бикович заявил, что ему больше всего запомнилась сцена с падающим самолетом

Фото: centpart.ru

Милош Бикович в фильме «Вызов»

Актер фильма «Вызов» Милош Бикович поделился с корреспондентом NEWS.ru впечатлениями от съемок на премьере картины, которая состоялась 12 апреля в Москве. По словам артиста, во время работы над фильмом ему больше всего запомнилась сцена в падающем самолете. Он подчеркнул, что самолет дал возможность почувствовать невесомость. Для съемок этой сцены, отметил Бикович, нужно было изучать процесс торакальной хирургии.

Больше всего понравилась сцена, которую мы снимали в падающем самолете. Самолет, который дает вам возможность почувствовать невесомость. Тогда надо было изучать процессы торакальной хирургии и номенклатуру, — поделился актер.

По его словам, съемка этой сцены была нестрашной, но сложной.

Часть фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко была снята на борту МКС на расстоянии 400 км от Земли. Фильм является уникальным, поскольку российский киноэкипаж, в состав которого входили актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров, первым в истории кинематографа посетил орбиту для съемки картины. Корабль стартовал 5 октября 2021 года.

12 апреля гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил о готовности снять продолжение уникального российского фильма «Вызов» уже на Луне. Он не исключил, что главная роль может вновь достаться Юлии Пересильд.