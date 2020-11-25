Вертинская рассказала, почему их с Хмельницким дочь осталась жить с папой

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Дочь артистки Марианны Вертинской и актёра Бориса Хмельницкого Дарья после развода родителей осталась жить с отцом. Девочке на тот момент было 13 лет. Причину такого решения подростка в эфире телеканала «Россия 1» объяснила сама Вертинская.

По её словам, Хмельницкий влюбился в неё ещё во время учёбы на первом курсе театрального института. Будущая звезда стал водить понравившуюся девушку по компаниям друзей. В итоге прошло немного времени, когда между ними завязались отношения. Вертинская пости сразу забеременела. К тому времени её отношения с оператором Георгием Рербергом были уже разорваны.

Однако и с Хмельницким союз не стал безоблачным. Актёр, по словам бывшей супруги, очень слушался свою маму, у которой был жёсткий характер. А Вертинской, как она сама сказала, командовать было невозможно. Однажды актриса поехала с подругой на отдых, где встретила своего третьего мужа (первым был архитектор Илья Былинкин, а вторым, соответственно, Хмельницкий) бизнесмена Зорана Казимировича. Актёр для жены к этому времени был уже больше другом, чем мужем.

Мы всю жизнь дружили. Боря мне многое разрешал. Наша дочь Даша осталась после нашего развода с папой. Она сказала, что папу никогда не бросит. Ей было тогда всего 13 лет. Он её просто обожал и все позволял. Да и меня обожал. Я потом пожалела, конечно, что мы расстались, — рассказала Вертинская в эфире программы «Судьба человека».

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Ольга Медынич в 2016 году стала супругой актёра Джемала Тетруашвили. Знакомство пары состоялось во время съёмок сериала «Светофор».

Долгое время Медынич и Тетруашвили скрывали свои отношения. По словам 38-летней актрисы, их союз — это бесконечный компромисс. Как правило, мужчине приходится мириться с полнейшей беспомощностью жены в быту, а ей — со вспыльчивостью супруга.