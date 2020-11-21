Актриса Ольга Медынич раскрыла детали взаимоотношений с мужем

https://static.news.ru/photo/cdd26c2c-2cd0-11eb-ae11-fa163e074e61_660.jpg Ольга Медынич Фото: instagram.com/medynich

Актриса Ольга Медынич в 2016 году стала супругой актёра Джемала Тетруашвили. Знакомство пары состоялось во время съёмок сериала «Светофор».

Долгое время Медынич и Тетруашвили скрывали свои отношения. По словам 38-летней актрисы, их союз — это бесконечный компромисс. Как правило, мужчине приходится мириться с полнейшей беспомощностью жены в быту, а ей — со вспыльчивостью супруга.

Я забываю, что я делала, что куда положила, где документы. Не понимаю, что такое счётчики. Не знаю, где находится ЖЭК. И в этом плане моему мужу можно поставить памятник, потому что он всё терпит, — отметила Медынич, слова которой приводит портал 7days.ru.

Актриса также добавила, что Тетруашвили уже не обращает внимание на такую рассеянность, мужчина попросту берёт и делает всё по-своему.

Тем не менее Медынич нередко приходится терпеть бурные проявления эмоций супруга. По признанию артистки, в такие минуты она старается держаться подальше от Тетруашвили.

Ранее NEWS.ru писал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.

Шульгин иголкой прокалывает шар. После этого молодого человека осыпают розовые лепестки — намёк на то, что у супругов скоро родится дочь.