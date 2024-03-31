Назван уточненный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон Королевский эксперт Рош: Кейт Миддлтон страдает от рака толстой кишки

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Кейт Миддлтон

Королевский эксперт Марк Рош со ссылкой на «хорошо информированный источник» в интервью изданию dayFREURO заявил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, вероятнее всего, страдает от рака толстой кишки. По его словам, все указывает на то, что операцией в брюшной полости была гистерэктомия. При этом эксперт считает, что поклонникам монаршей семьи не стоит ожидать каких-либо пресс-релизов, касающихся здоровья герцогини.

Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию и что она страдает от рака толстой кишки. Как объяснил источник, принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, без необходимости обращаться в больницу, — рассказал Рош.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон намерена пропустить пасхальную службу, которая состоится в это воскресенье, 31 марта. Причиной называется ее состояние из-за диагностированного онкологического заболевания. Король Карл III при этом посетит церемонию, несмотря на рак, однако его отсадят подальше от всех гостей. Принц Уильям также не приедет на службу. Он намерен поддержать супругу, которая проходит курс химиотерапии.