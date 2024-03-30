Миддлтон пропустит пасхальную службу, а Карла III отсадят подальше от всех Independent: Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

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Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон намерена пропустить пасхальную службу, которая состоится в это воскресенье, 31 марта, сообщает издание The Independent. Причиной называется ее состояние из-за диагностированного онкологического заболевания. Король Карл III при этом посетит церемонию, несмотря на рак, однако его отсадят подальше от всех гостей.

Король Карл III должен посетить пасхальную воскресную службу в рамках своего первого публичного выступления с тех пор, как у него был диагностирован рак, но ожидается, что принцесса Уэльская не будет присутствовать на ней. <...> Карл III и королева Камилла будут сидеть отдельно от остальных прихожан, чтобы защитить здоровье монарха, — говорится в сообщении.

Принц Уильям также не приедет на службу. Он намерен поддержать супругу, которая проходит курс химиотерапии. О своем заболевании принцесса Уэльская объявила 22 марта.

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты, однако стадия и точная форма заболевания не называлась. По данным издания In Touch, монарх борется с раком поджелудочной железы, ему осталось жить около двух лет.