Песков двумя словами ответил на слова Зеленского о мобилизации в России Песков назвал неправдой заявления Зеленского о скорой мобилизации в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся в России мобилизации. По его словам, которые приводит ТАСС, высказывания украинского лидера являются неправдой.

Это неправда, — сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что в России якобы с 1 июня объявят новую волну мобилизации, под которую подпадут 300 тысяч человек. При этом, по словам украинского президента, главком ВСУ Александр Сырский провел аудит и выяснил, сколько военнослужащих требуется Украине для ведения боевых действий. Их число составляет не менее полумиллиона. Зеленский подчеркнул, что основные нужды сил на фронте покроют внутренние резервы ВСУ.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в свою очередь заявил, что РФ свободно набирает добровольцев в армию и не нуждается в мобилизации. Депутат назвал Зеленского чучелом за ложные высказывания о России. Информацию о проведении новой волны мобилизации также опроверг депутат Виктор Заварзин. По его словам, сейчас в зоне специальной военной операции находится достаточно бойцов. Как отметил парламентарий, если мобилизацию запланируют, то поступят официальные заявления.