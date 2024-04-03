Зеленский пугает «300-тысячной мобилизацией в РФ» с 1 июня. Правда или нет?

Фото: МО Украины

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России с 1 июня объявят новую волну мобилизации. Что об этом известно, почему он пытается перевести внимание с мобилизации на Украине?

Что известно о новой мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с мобилизацией в республике, заявил, что Россию с 1 июня ждет новая волна призывных мероприятий. Данная информация не подтверждена.

«Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию еще 300 тысяч [военнослужащих]», — сказал он.

По его словам, главком ВСУ Александр Сырский провел аудит и выяснил, сколько военнослужащих требуется ВСУ для ведения боевых действия. По оценкам Зеленского со ссылкой на Сырского, их число составляет менее 500 тысяч человек, о чем сообщали СМИ последние несколько месяцев. Как отметил президент Украины, основные нужды сил на фронте покроют внутренние резервы ВСУ.

«Соответствующее количество [военных], которое не было на фронте, они на фронте будут», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с NEWS.ru заявил, что в России не планируют проводить новую мобилизацию.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

«Мало ли что говорит Зеленский. У меня таких данных о мобилизации нет. Сейчас у нас на фронте достаточно военных. Мы же понимаем, что Зеленский, играя на публику, несет всякий бред. Все это делается, чтобы внести панику среди нашего населения и настроить людей против власти. Поэтому к его словам нужно относиться критически. Если будет планироваться мобилизация, поступят официальные заявления. Но, повторюсь еще раз, пока такого не предвидится», — рассказал Заварзин.

Какие новые правила мобилизации на Украине

2 апреля стало известно, что Зеленский подписал пакет поправок к закону о мобилизации на Украине. По новым правилам больше не будет категории ограниченно годных к военной службе. Теперь мужчины будут получать статус либо «годен», либо «не годен». А те, кто подлежит мобилизации, но сейчас являются ограниченно годными, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию и получить новую категорию.

Так, на Украине у военнообязанных останутся только категории А (годен) и Д (не годен). От мобилизации будут избавлены мужчины, у которых диагностированы умственная недостаточность, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, шизофрения, сифилис, ВИЧ, тяжелая форма сахарного диабета, язвы, слепота или глухота, а также, например, отсутствие почек и почечная недостаточность.

Кроме того, Зеленский снизил минимальный порог для мобилизации с 27 до 25 лет. Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», этот закон был принят Верховной радой почти год назад, 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал много месяцев без подписи президента. Предполагали, что он хочет включить снижение мобилизационного возраста в единый пакет об ужесточении мобилизации — законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму. Высказывались предположения, что Верховная рада может не принять законопроект в ближайшее время, поэтому порог снизили отдельным указом.

Фото: МО Украины

Что значит заявление Зеленского

Telegram-канал «Брифинг» отмечает, что заявление Зеленского появилось на фоне прогнозов военных аналитиков, что «Россия начнет летнее наступление в Донбассе в канун Олимпиады во Франции».

«Украинская сторона заявляет, что Россия может также предпринять наступление на Киев со стороны Беларуси. [Президент Александр] Лукашенко публично озвучивает такую возможность, но спецслужбы балтийских стран пока не фиксируют сосредоточение войск для наступления. Однако госсекретарь США уже предупредил, что Киев не будет сдан — это задача НАТО. Ожидание крупного наступления российских войск вынуждает Францию и страны Восточной Европы актуализировать идею ввода ограниченного контингента НАТО для создания барьера для наступления», — отмечает канал.

«Брифинг» со ссылкой на неназванных аналитиков отмечает, что российская армия может иметь цель выйти на границы Донецкой области для создания санитарной зоны на Украине вдоль границ России.

«Вторая волна мобилизации допустима, но она не будет стихийной. Под нее подпадут военнослужащие запаса; части мобилизованным, видимо, будет гарантирована служба в предвоенных областях. За год проведена большая работа по организации мобилизационного процесса, при том что вопросы к обеспечению и размещению мобилизованных все еще существуют. Но сама мобилизационная кампания скорее будет носить кратковременный характер», — приводит канал слова неназванного эксперта.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Возможна ли мобилизация в России

Российские власти отрицают возможность проведения новой мобилизации, хотя в своих заявлениях обычно делают оговорку, что таких планов нет «на сегодняшний день».

Президент Владимир Путин сделал соответствующее заявление на декабрьской пресс-конференции.

«На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».

Аналогичную позицию озвучивал в конце декабря первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Вижу, что сил на фронте в данный момент хватает для выполнения всех поставленных командованием задач», — сказал депутат в интервью NEWS.ru.

В ноябре члены Госдумы и Совфеда опровергли в разговоре с RTVI заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что после президентских выборов в России может начаться всеобщая мобилизация.

«Тотальная мобилизация даже не обсуждается нигде. Ни в Министерстве обороны, ни в Государственной думе, ни где-либо еще. Я, во всяком случае, такого точно не слышал», — отметил тогда зампред оборонного комитета Совета Федерации Сергей Муратов.

Однако летом 2023 года член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев не исключил, что при определенных условиях новый этап частичной мобилизации «будет рассматриваться» в будущем.

«Частичная мобилизация исходит <...> из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — заключил Гурулев.

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