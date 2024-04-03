«Кто такой, чучело?»: в ГД ответили Зеленскому на слова о мобилизации в РФ Гурулев: Россия свободно набирает добровольцев и не нуждается в мобилизации

Россия свободно набирает добровольцев в армию и не нуждается в мобилизации, заверил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с Telegram-каналом SHOT. Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о подготовке к мобилизации 300 тысяч россиян, он назвал чучелом.

Зеленский решил за нашего президента поработать, что ли? Кто он такой-то, чучело, чтобы говорить о чем-то?! На сегодняшний день мы свободно набираем добровольцев в вооруженные силы и не нуждаемся ни в какой мобилизации, — сказал генерал.

То, что в России не планируют проводить новую мобилизацию, подтвердил и член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Сейчас на фронте находится достаточно военных, считает он. Если мобилизацию запланируют, поступят официальные заявления, предупредил Заварзин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что информация о возможном проведении новой волны мобилизации в связи с созданием санитарной зоны близ Белгородской области является полной глупостью. Ему пришлось прокомментировать ситуацию из-за появления слухов о подготовке к окружению Харькова.

При этом в ходе весеннего призыва в этом году может незначительно увеличиться число призывников, заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он связал это с появлением в России двух новых военных округов, Московского и Ленинградского. Также призывники начнут получать электронные повестки.