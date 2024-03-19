В Госдуме перечислили особенности весеннего призыва — 2024 Депутат Красов: число призывников этой весной может вырасти

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В ходе весеннего призыва в этом году может незначительно увеличиться число призывников, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он связал это с появлением в России двух новых военных округов.

Может быть, изменится количество призывников в связи с тем, что будут развернуты два военных округа — это Московский и Ленинградский военные округа. Соответственно, будут сформированы новые объединения, соединения и части. Наверняка вырастет на незначительное количество число призывников, — высказал мнение депутат.

При этом он затруднился назвать точное количество подлежащих призыву. Это должно определить Министерство обороны, отметил парламентарий. Кроме того, по его словам, во время весеннего призыва заработает пилотный проект по отправке электронных повесток. При этом система вручения будет гибридной — призывникам будут отправлять повестки как в традиционной форме под личную роспись, так и онлайн, и с помощью заказных писем по почте. Для этого, по словам Красова, идет совершенствование законодательства, связанного с призывом на военную службу.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв пройдет по плану, а количество призывников остается неизменным. По его словам, в зону специальной военной операции их не отправят.