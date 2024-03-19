В ГД рассказали, отправят ли призывников в зону СВО Депутат ГД Картаполов: призывников не отправят в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв пройдет по плану, а количество призывников остается неизменным. По его словам, которые приводит РИА Новости, в зону специальной военной операции их не отправят.

Призыв пройдет по плану. <...> Абсолютно ничем не будут отличаться [количество и параметры призыва], которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено. <...> Естественно, [в зону СВО их не отправят], — сказал Картаполов.

Весенняя призывная кампания в России стартует 1 апреля. Она продлится до 15 июля.

В конце февраля спецпредставитель президента РФ, постоянный член Совбеза Сергей Иванов заявил, что в зоне СВО нет и не может быть призывников. По его словам, как минимум половина российской армии уже состоит из служащих по контракту.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в 2023 году на контрактную службу поступило порядка 540 тысяч человек, что позволило создать резервную армию в составе шести дивизий. Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет о профессиональных обученных войсках, которые представляют серьезную силу.

В конце декабря 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что в рамках частичной мобилизации на службу призвали 302 503 человека. Согласно докладу ведомства, из числа мобилизованных 3,6% никогда прежде не служили в армии, а 33 тысячи сами пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки.