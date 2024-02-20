Шойгу рассказал, сколько было набрано контрактников в 2023 году Шойгу: за 2023 год было набрано 540 тысяч военных по контракту

Фото: МО РФ

Порядка 540 тысяч военнослужащих поступили на военную службу по контракту в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС. Он отметил, что это позволило создать резервную армию — шесть дивизий.

Мы только в прошлом году осуществили набор почти 540 тысяч человек по контракту, это позволило создать нам резервную армию — 6 дивизий. Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу. В этом году, на сегодняшний день уже 50 тысяч человек [набраны] по контракту, и они продолжают идти, — сообщил Шойгу.

Ранее в Минобороны рассказали, что число россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Из них 3,6% никогда не служили в армии.

По данным ведомства, 33 тысячи призванных на службу лиц прибыли в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток. В Минобороны также описали средний портрет мобилизованного гражданина: это мужчина в возрасте 35 лет со средним и средним специальным образованием. Высшее образование из всех мобилизованных имеется у 7% россиян.

Ранее Шойгу заявил о выполнении всех планов по комплектованию армии и флота в 2023 году. Их численность была доведена до 1,15 млн военнослужащих. Министр добавил, что были полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.