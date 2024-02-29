Помощник Путина ответил на вопрос о призывниках в зоне СВО Иванов: призывников в зоне СВО нет и не может быть

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Сергей Иванов

В зоне проведения специальной военной операции нет и не может быть призывников, заявил в эфире «России 24» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза Сергей Иванов. По его словам, как минимум половина российской армии уже контрактная.

Сейчас никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может, — сказал Иванов.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год на военную службу по контракту поступило порядка 540 тысяч военнослужащих. По его словам, это позволило создать резервную армию в составе шести дивизий. Шойгу подчеркнул, что это обученные профессиональные войска, которые представляют серьезную силу.

В конце декабря Минобороны РФ сообщало, что число россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Согласно докладу ведомства «Армия в цифрах — 2023», из числа призванных 3,6% поступили на службу впервые.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО предложила освободить добровольцев со стажем от полугода службы в зоне спецоперации от последующего прохождения срочной службы, сообщал руководитель группы Андрей Турчак. Также президенту РФ Владимиру Путину предложили обнулить НДС для производителей беспилотников и снизить трудовые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.