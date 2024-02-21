Добровольцев на СВО могут освободить от срочной службы в армии

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Рабочая группа по вопросам, связанным со специальной военной операцией, предложила освободить добровольных участников СВО от дальнейшей срочной службы, заявил руководитель группы Андрей Турчак. По его словам, авторы инициативы предлагают распространить такую меру на добровольцев со стажем от полугода. Кроме того, члены группы выдвинули предложение сохранить права участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары.

Рабочая группа предлагает освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО, — написал Турчак в своем Telegram-канале.

В докладе, направленном президенту России Владимиру Путину, также предлагается обнулить НДС для производителей беспилотников, снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий, а также гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий — по инвалидности и по потере кормильца. В докладе также был представлен отчет о законодательной работе группы с начала 2024 года.

Как сообщалось ранее, жителям регионов, расположенных близко к зоне проведения СВО, предоставят новые меры поддержки. Граждане, потерявшие дома в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, смогут бесплатно получить земельные участки.