Жителям регионов близ зоны СВО предоставят новые меры поддержки Жители приграничных регионов получат право на бесплатный земельный участок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгородская область. Село Новая Таволжанка. Вид на дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

Жители регионов, граничащих с зоной проведения спецоперации, получат новые меры поддержки от государства, пишет ТАСС со ссылкой на документ кабмина. Так, граждане, потерявшие дома в результате обстрелов со стороны ВСУ, в 2024 году смогут бесплатно получить земельные участки.

Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли, — уточнили в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей. Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан. Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.

До этого губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявлял, что участники СВО смогут получить дополнительные выплаты за наличие награды. По его словам, власти обязаны помогать тем, кто рискует собой ради страны.