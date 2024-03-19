Стало известно, будут ли весной рассылать электронные повестки Картаполов: электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал RTVI, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, призывникам будут приходить электронные повестки. Парламентарий добавил, что численные параметры призыва остаются прежними, поскольку «это — константа, число, в общем-то, неизменно».

У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка, — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее заявил, что в ходе весеннего призыва в этом году может незначительно увеличиться число призывников. Он связал это с появлением в России двух новых военных округов. При этом он затруднился назвать точное количество подлежащих призыву.

В конце февраля спецпредставитель президента РФ постоянный член Совбеза Сергей Иванов заявил, что в зоне СВО нет и не может быть призывников. По его словам, как минимум половина российской армии уже состоит из служащих по контракту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что в 2023 году на контрактную службу поступило порядка 540 тысяч человек, что позволило создать резервную армию в составе шести дивизий. Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет о профессиональных обученных войсках, которые представляют серьезную силу.