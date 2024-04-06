Удары по Украине сегодня: какие важные объекты ВСУ уничтожены 6 апреля

Фото: ДСНС Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Какие последние новости об этом известны?

Что рассказали в Минобороны РФ

По данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по различным объектам военно-промышленного комплекса Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны заявили, что в районе Харькова были уничтожены две пусковые установки SAMP-T франко-итальянского производства.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и „Ураган“», — рассказали в Минобороны РФ.

Фото: ДСНС Украины

Что пишут военкоры о ночном ударе по объектам ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью ВС РФ нанесли удар по ТЦ Planeta Mall в Харькове, где ВСУ хранили ракеты для РСЗО.

«Уничтоженный ТЦ Planeta Mall в Харькове. В нем хранили ракеты для РСЗО, которыми обстреливали Белгород. На улице после детонации обнаруживали разлетевшиеся ракеты», — написал он.

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что также были нанесены удары по заводам, которые расположены на подконтрольной Киеву части Запорожья.

«Результаты утренних ударов по объектам противника: завод „Прогресс“, КБ „Ивченко-прогресс“, завод „Коммунар“, он же Запорожский автомобилестроительный завод», — рассказали авторы канала.

По данным канала «Рыбарь», в результате массированной атаки взрывы были слышны на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

«Взрывы звучали на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей — в последней удар был нанесен по промышленным предприятиям регионального центра. В Киевской области удар пришелся по одному из предприятий в Макарове. Еще одной целью стал пункт временной дислокации ВСУ в Славянске. В Харькове под огонь попал Шевченковский район: судя по появляющимся кадрам со звуками вторичной детонации, поражен один из складов боеприпасов», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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