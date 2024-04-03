В Петербурге девочка попала в реанимацию после жесткого наказания дома Mash: девочка попала в реанимацию после избиения ремнем в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После наказания ремнем 10-летняя девочка попала в реанимацию, сообщил Telegram-канал Mash. В избиении дочки подозревают ее мать.

По данным канала, девочка не добежала до туалета, выразив протест против развода родителей, 32-летняя женщина жестко наказала ребенка. Как сообщили в Mash, женщина извинилась перед девочкой, но через некоторое время той стало плохо, и вскоре ее доставили в больницу.

В публикации говорится, что у ребенка обнаружили синяки от ступней до пояса. Девочку отправили в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое. Семья считается благополучной и на учете не состояла.

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