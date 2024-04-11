Блогер Трансформатор вышел на связь из зоны СВО после сообщений об обысках Блогер Трансформатор сообщил, что находится в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Дмитрий Портнягин

Блогер Дмитрий Портнягин, известный под псевдонимом Трансформатор, вышел на связь из зоны спецоперации после сообщений о проведении обысков в его компаниях. Он сообщил в своем Telegram-канале, что находится недалеко от линии соприкосновения.

Всем привет. На связи Дима Портнягин. Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения, — написал блогер.

Портнягин отметил, что на него завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Он заявил, что не признает вину и давно погасил «основное тело долга». По его словам, остались только пени и штрафы, с которыми блогер не согласен и обратился в суд.

Блогер утверждает, что вернулся в Россию из Дубая, ни от кого не бегает и хочет быть полезным стране. Он рассчитывает, что в ближайшее время его жену отпустят, и обещает ответить на все вопросы, как только приедет в Москву.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что у Дмитрия Портнягина проходят обыски. По данным канала, правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. Как сообщали СМИ, предпринимателя подозревают в применении схемы «дробления» доходов по методу блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).