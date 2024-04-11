Полиция нагрянула с обысками к популярному блогеру «112»: полиция проводит обыски у блогера Дмитрия Портнягина

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Дмитрий Портнягин

Telegram-канал «112» сообщает, что у блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, проходят обыски. По данным канала, правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер.

По информации «112», причиной обысков может быть уклонение от уплаты налогов. Кроме того, пишет канал, внимание правоохранителей к Портнягину может быть связано с легализацией доходов. Telegram-канал SHOT пишет, что Портнягина подозревают в применении схемы «дробления» доходов по методу блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции. «Королева марафонов» пыталась оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. По словам ее защиты, налоговики завысили доходы, а расходы — занизили.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, блогер для ухода от налогов использовала схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.