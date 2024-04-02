Блиновская проиграла суд налоговой Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. «Королева марафонов» пыталась оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. По словам ее защиты, налоговики завысили доходы, а расходы — занизили.

В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью, — огласил решение судья Ефим Ладик.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, блогер для ухода от налогов использовала схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.

Ранее стало известно о завершении следственных действий по уголовному делу против Блиновской и ее супруга. По имеющейся информации, следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей. Кроме того, обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Мужу блогера уже предъявили обвинение в окончательной редакции, вину он не признает.

Ранее сообщалось, что на сайте Блиновской запустили «эксклюзивный» марафон от ее имени, который обещает раскрыть все детали ее уголовного дела. Адвокат Блиновской Елена Сальникова заявила, что сайт был взломан и по этому поводу уже подано заявление в правоохранительные органы.