Против блогера Трансформатора возбудили уголовное дело РИАН: против блогера Портнягина возбудили уголовное дело о неуплате налогов

Источник РИА Новости сообщает, что против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, возбудили уголовное дело. По словам источника, мужчину подозревают в отмывании денег и неуплате налогов.

В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества), — сказал инсайдер.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что у Дмитрия Портнягина проходят обыски. По данным канала, правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. Как сообщали СМИ, предпринимателя подозревают в применении схемы «дробления» доходов по методу блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Дмитрий Портнягин известен как бизнес-коуч и автор серии книг «Трансформатор».

Telegram-канал Baza также писал, что правоохранители задержали супругу Дмитрия Портнягина, Екатерину. По данным канала, девушку доставили в СУ СК по Московской области.

Как стало известно Baza, в следственное управление также доставлены все сотрудники банного комплекса Siberia. Канал уточняет, что адвокат семьи Портнягиных Михаил Мушаилов от комментариев отказался.