Baza: в Москве задержана жена популярного блогера Baza: в Москве задержана жена блогера Портнягина

Telegram-канал Baza пишет, что правоохранители задержали супругу блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, Екатерину Портнягину. По данным канала, девушку доставили в СУ СК по Московской области.

Как стало известно Baza, в следственное управление также доставлены все сотрудники банного комплекса Siberia, в котором прошли обыски. Канал уточняет, что адвокат семьи Портнягиных Михаил Мушаилов от комментариев отказался.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что правоохранители прибыли в банный комплекс и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. По информации «112», причиной обысков может быть уклонение от уплаты налогов. Кроме того, пишет канал, внимание правоохранителей к Портнягину может быть связано с легализацией доходов.

В конце марта стало известно о завершении следственных действий по уголовному делу против блогера Елены Блиновской и ее супруга. По имеющейся информации, следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей. Кроме того, обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Мужу блогера уже предъявили обвинение в окончательной редакции, вину он не признает.