Стало известно о ходе расследования дела против «королевы марафонов» СК завершил предварительное следствие по делу Блиновских

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Следственный комитет завершил следственные действия в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей.

Также обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ), — сказал собеседник агентства.

Блиновскому уже предъявили обвинение в окончательной редакции, вину он не признает. Позиция самой «королевы марафонов» с начала расследования также не изменилась: она признает вину лишь частично, а именно — в неуплате налогов. По предварительным данным, окончательное обвинение ей предъявят в пятницу, 22 марта.

Ранее сообщалось, что на сайте Блиновской запустили «эксклюзивный» марафон от ее имени, который обещает раскрыть все детали ее уголовного дела. Адвокат Блиновской Елена Сальникова заявила, что сайт был взломан и по этому поводу уже подано заявление в правоохранительные органы.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, блогер для ухода от налогов использовала схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.