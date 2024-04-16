Королевская семья Британии: последние новости 16 апреля, Миддлтон, Гарри

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III намерен примириться с принцем Гарри, а Кейт Миддлтон вышла на связь после признания об онкологическом заболевании. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии после обнаружения у нее онкологического заболевания. Принцесса Уэльская впервые рассказала о своем диагнозе 22 марта. Спустя почти месяц она вновь вышла на связь с поклонниками, однако на этот раз говорила не о себе, а выразила соболезнования родным жертв поножовщины в Сиднее.

В период лечения Кейт Миддлтон ее супруг принц Уильям решил больше работать на дому и меньше перетруждаться, сообщает издание Daily Beast.

«Следующие несколько недель во многом станут шаблоном для его будущего правления, поскольку у него будут похожие сотрудники и после восшествия на престол, даже если это произойдет спустя много лет. Думаю, мы станем свидетелями попыток найти баланс между требованиями, которые предъявляет государство, и желанием оставаться хорошим семьянином, заботиться о больной жене и следить, чтобы с детьми все было в порядке», — уточнил знакомый принца Уэльского.

Вернутся ли принц Гарри и Меган Маркл в королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию со своими двумя маленькими детьми Арчи и Лилибет этим летом, чтобы продемонстрировать семейное единство с королем Карлом III, сообщает издание OK!. По его данным, герцоги Сассекские освободили свои графики в надежде, что монарх предложит им остаться в Балморале.

«Они рассматривают это лето как поворотный момент для восстановления отношений с Карлом III. Они готовы, желают и могут прилететь в Балморал, если поступит приглашение, — и они искренне надеются, что это произойдет. Помимо того, что они поддерживают короля в его борьбе с раком, они так же, как и он, обеспокоены тем, чтобы их дети хорошо проводили время со своим дедушкой», — сообщил источник.

При этом королевские эксперты не исключают, что после возвращения герцогов Сассекских между принцем Гарри и принцем Уильямом продолжится вражда.

«Неудивительно, что король хочет протянуть руку в знак примирения своему младшему сыну после всего, через что ему недавно пришлось пройти из-за плохого здоровья. Преодоление разлада между его детьми может занять больше времени, но для Карла естественно желание увидеть Гарри этим летом, а также желание провести время со своими внуками», — считают королевские биографы.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Почему принц Уильям не хочет встречаться с принцем Гарри

Источник журнала OK! рассказал, что принц Уильям не намерен встречаться с семьей брата во время его следующего визита в Лондон.

«Уильям и Кейт очень сознательно сосредоточиваются на позитиве и выздоровлении. Гарри должен приехать в Лондон в начале следующего месяца, но пока нет никаких планов встречаться с ним, пока он будет в Лондоне. Он протянул руку и направил лучшие пожелания, но встреча может быть немного преждевременной», — говорится в сообщении.

Как пишет источник, братья могут наладить отношения только ради детей, так как принц Гарри ранее жаловался, что его наследники — Лилибет и Арчи, не знают своих двоюродных братьев и сестер — Джорджа, Шарлотту и Луи.

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