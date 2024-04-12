«Хотел бы вернуть всех уехавших артистов»: как живет юморист Андрей Бочаров

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Андрей Бочаров

Андрей Бочаров — телеведущий, юморист и актер. Как он живет сейчас, почему начал заниматься спортом, что говорил об уехавших артистах?

Чем известен Бочаров

Андрей Бочаров (творческий псевдоним — Бочарик) родился 9 июля 1966 года в Новосибирске.

Учился на механико-математическом факультете Новосибирского государственного университета (НГУ). Будучи студентом НГУ, преподавал информатику в вычислительном центре профессионального училища № 55 новосибирского Академгородка и разрабатывал программное обеспечение.

Во время учебы в НГУ Бочаров вошел в состав студенческой команды КВН и принимал участие в КВН в качестве сценариста и актера в 1988, 1991, 1993 годах, став трехкратным чемпионом игры. В 1992 году был приглашен в сборную команду КВН СНГ, в составе которой играл до 1994 года.

С 1984 года — постоянный участник (брат) клуба «Контора Братьев Дивановых». В 1990 году был президентом клуба. С 1989 года — постоянный автор-сценарист и актер команды КВН НГУ, в ее составе чемпион Высшей лиги КВН 1988, 1991, 1993 годов.

В 1994 году артист переехал в Москву. В 1994–1995 годах — автор идеи, сценарист, режиссер телепрограммы «Клип-клип УРА!».

Помимо этого, Бочаров работал в передачах «Раз в неделю», «Назло рекордам?!», «О.С.П.-студия», «12 копеек», «Подъем», «Большая терка», «Скрытая камера», «Схема смеха», «Чистая монета» и других.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Андрей Бочаров в телесериале «33 квадратных метра»

В 1999–2001 годах — режиссер, актер, руководитель телесериала «33 квадратных метра», «Дачные истории».

Как актер также снимался в картинах «Черная комната», «Удивительные похождения Хомы», «Убить Бэллу», «Кукушечка» и других.

Что известно о личной жизни Бочарова

Андрей Бочаров не раскрывает подробности личной жизни. Он был женат, имеет дочь Ксению и сына Владимира.

По данным СМИ, сейчас у телеведущего тоже есть возлюбленная.

Что известно о спортивной карьере Бочарова

В 2012 году, желая сбросить лишний вес, Андрей Бочаров увлекся спортом и стал постоянным участником всероссийских международных марафонов.

«Я начал бегать в 45 лет. В самый раз. Мои первые 42 км и 195 метров оказались для меня сильным эмоциональным потрясением, и я, как мог, написал об этом в своем блоге. Оказалось, что этот, а потом и другие посты стали мотивацией для многих моих читателей, чтобы начать бегать. В свою очередь уже это стало для меня мотивацией продолжать рассказывать о любительском беге», — рассказывал он.

За что украинцы критиковали Бочарова

В 2020 году Андрей Бочаров столкнулся с критикой украинских пользователей после того, как в соцсетях причислил борщ к русской национальной кухне.

Дело в том, что большинство украинцев считают борщ исконно украинским блюдом, в то время как к российской кухне относят щи.

При этом сам Бочаров, очевидно, никакого политического контекста в свою публикацию не вкладывал.

«После катка отлично заходит русский борщ», — написал он под снимком.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Андрей Бочаров

Что Бочаров говорил о спецоперации

Андрей Бочаров поддерживает проведение спецоперации.

В связи с этим Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против артиста международных санкций. В обосновании говорится, что Бочаров «поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности».

Что Бочаров говорил об уехавших артистах

Андрей Бочаров называл уехавших из России после начала спецоперации коллег «стыдлом».

«Я поуехавших называю „стыдло“. И, если честно, я бы их всех вернул. Хотят — пусть возвращаются. Если это публичные фигуры, то рано или поздно общество им все равно задаст вопросы, и им придется на них ответить. Я бы, наоборот, не верил тем, которые приползают на коленях и бьются лбом, — это точно фальшак. Другое дело, я вижу реакцию на возвращение Дани Милохина, Ани Лорак, и эта реакция шумная, активная… Их не хотят. Считают — без них справились, они свой выбор сделали, чего теперь-то обратно лезть… Мне кажется, публика будет не готова этих людей принять. После того как некоторые известные люди уехали в феврале, у многих появилось ощущение, что их предали. И это ощущение так сразу не пройдет», — объяснил он в проекте «Метаметрика».

Бочаров считает, что юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) публика в случае возвращения в Россию не простит.

«Я человек толстокожий в этом смысле, — признается артист. — Но по людям вижу, они чувствуют, что их предали. А предательство не прощается долго. Может быть, никогда. Что касается Максима Галкина, мне кажется, его публика не пустит. Ни его, ни Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), ни Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)», — заявил артист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Бочаров

Чем сейчас занимается Бочаров

В 2023 году был заблокирован YouTube-канал Андрея Бочарова.

«YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тысяч подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смыл. Да, за Россию. Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы. Двуличная вражеская платформа»,— сообщал телеведущий.

Сейчас он активно ведет Telegram-канал, в котором выказывается об актуальных новостях.

Также артист продолжает заниматься бегом.

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