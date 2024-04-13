Маркл без стеснения поцеловала в губы принца Гарри перед десятками камер Маркл и принц Гарри повторили на публике знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в благотворительном турнире по поло (Royal Salute Polo Challenge) в Майами. Победу в соревновании одержал принц Гарри. Кубок ему вручала Маркл, и во время награждения супруги повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза — родителей Гарри, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Маркл в течение семи недель шесть раз появлялась на людях с одним и тем же браслетом. 42-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» носит браслет ювелирной компании Ariel Gordon Diamond Hex стоимостью 5500 фунтов стерлингов. Он украшен 26 бриллиантами общим весом более 1,5 карата и сделан из 14-каратного золота.

В марте надолго исчезнувшая из поля зрения принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. В социальной сети Twitter (X) она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. В свою очередь король Великобритании Карл III заявил, что гордится Миддлтон, которая сообщила о заболевании.

Ранее писатель Том Бауэр рассказал в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», что экс-королева Великобритании Елизавета II сделала очень красноречивый комментарий, обрадовавшись, когда ей сказали, что супруга принца Гарри Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.